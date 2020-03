Adamo juge le début de saison chez Hyundai : "Je ne suis pas content !"

Suite à la pandémie de coronavirus, les organisateurs du championnat du monde des rallyes WRC ont annoncé mardi le report de deux nouvelles épreuves : les rallyes du Portugal (21-24 mai à Matosinhos) et d'Italie (4-7 juin en Sardaigne).

"Nous sommes contraints de limiter nos activités, mais il va de soi que la bonne santé est la priorité. Nous avons 250 membres du personnel issus de 27 nationalités. Nous avons donné la possibilité à chacun de rentrer avant que le confinement ne commence à être déclaré un peu partout. Nous avons aussi encouragé nos employés à travailler, lorsque c'est possible, depuis leur domicile. Nous avons adapté notre rythme de travail et nous serons prêts lorsque ce sera possible de reprendre normalement", a indiqué Andrea Adamo sur le site internet de Hyundai Motorsport.

Le patron de la division sportive est également revenu sur le début de saison. "Cette année est étrange. Il y a d'abord eu le Monte-Carlo, seule manche disputée 'normalement' jusqu'ici. La Suède, il y avait des routes dans un état indescriptible. Le Mexique, l'épreuve a été écourtée pour permettre à tout le monde de rentrer un peu plus tôt. Je ne suis donc pas content de notre début de saison ! On a gagné le Monte-Carlo et c'était une émotion géniale, mais je ne suis pas satisfait des performances en Suède et nous avons rencontré des problèmes mécaniques inquiétants au Mexique. Nous devons absolument nous reconcentrer et améliorer ce qui peut l'être", a précisé Adamo.

La prochaine épreuve du championnat du monde des rallyes WRC est prévue à Nairobi, au Kenya, du 16 au 19 juillet.