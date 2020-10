Adamo : "Je suis heureux de retrouver Ypres et Monza dans le championnat"

Le championnat du monde des rallyes accueille Monza comme huitième et dernière manche de la saison 2020, l'information a été confirmée il y a quelques minutes.

"L'ambition en Sardaigne, c'est toujours la même : gagner. Vu la saison, et le calendrier de celle-ci, c'est mieux de viser la victoire chaque fois. Cette année, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Il ne faut pas faire les difficiles. Ypres et Monza, ce sont deux événements que je suis heureux de retrouver dans le championnat. Tout le monde sera heureux d'élargir le calendrier. Monza, ce sera un rallye show. Ce sera totalement différent, nous serons dans les paddocks du circuit", a précisé Andrea Adamo à notre micro.

Et le directeur du team Hyundai Motorsport d'ajouter : "Au sujet de la réglementation 2022, l'implication de Hyundai sera garantie le jour où mon patron me dira qu'on y va. Ce n'est pas une question d'hybride ou non. Il faut juste avoir une idée claire de ce que donnera la situation en 2022. Pour le moment, mon patron a des soucis plus graves à gérer au vu de la situation mondiale. Quand il aura du temps, il me parlera. On parle de beaucoup d'argent donc il y a des choses à régler, notamment avec la FIA, avant de prendre une décision. On devra gérer les éléments face à la situation économique mondiale qu'on traverse aujourd'hui. Reporter le projet ? J'ai mon avis sur la question. La FIA et d'autres constructeurs ont leurs avis aussi. Voilà."