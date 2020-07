Adamo impressionné par Neuville et Tanak : "Collaboration et humilité, pas de rivalité"

Coéquipiers depuis le début de la saison, Thierry Neuville et Ott Tanak, adversaires ces dernières années, ont dû apprendre à cohabiter chez Hyundai, et notamment loin des spéciales de rallye, comme c’est le cas depuis quatre mois et l’arrivée du Rallye du Mexique, pandémie de coronavirus oblige.

Mais selon Andrea Adamo, le patron de Hyundai Motorsport, tout se passe parfaitement entre le Champion du Monde estonien et son dauphin.

"J’ai été impressionné par l’humilité avec laquelle Thierry a accueilli Ott au sein de l’équipe, a rappelé Andrea Adamo, questionné par nos confrères du site spécialisé DirtFish. Il a été très ouvert d’esprit, et il a tout fait pour que la sauce prenne rapidement. Pour Ott, c’est pareil. Quand ils sont en essais, ils travaillent ensemble et font évoluer la voiture dans la bonne direction. Nous faisons de bons progrès. Certains s’inquiétaient d’une possible rivalité au sein de l’équipe, ce n’est pas du tout le cas. C’est de la collaboration. Mais évidemment, dès qu’un rallye débute, c’est chacun pour soi, la compétition prend le dessus. Mais partout ailleurs, on est ensemble."

"On a travaillé dur pendant le lockdown, et très, très dur pendant nos essais (au cours desquels Thierry Neuville est violemment sorti de la route, ndlr), a repris le patron italien de Hyundai Motorsport. On continue à tout donner, mais je suis déjà très fier de tout ce que mes gars ont fait en ces moments difficiles. On commence à voir les changements qui découlent des différentes réorganisations mises en place l’année dernière. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais on peut voir des progrès bien concrets. C’est bien, mais ce ne sera vraiment bien que si nous gagnons !"