Adamo et les évolutions chez Hyundai : "Personne ne parle de technique chez nous, tu as enfin compris !"

L'Italien Andreas Adamo, le Directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, espère que les représentants de la marque sud-coréenne pourront redresser la barre après un Rallye de Suède décevant en termes de performance.

Thierry Neuville et ses coéquipiers bénéficieront de quelques nouveautés sur leur Hyundai i20 Coupé WRC, mais lesquelles ? Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Mexique, s'est risqué à le demander à Andrea Adamo...

"Le plus évident, c'est le nouveau package aérodynamique, mais il y a plus de nouveautés. Lesquelles ? Je ne parle jamais de technique ! Tu me dis que personne ne parle de technique chez Hyundai ? Bravo, tu as compris ! Personne ne parle de technique chez nous, et après un an et demi passé avec moi sur les courses, tu y es arrivé ! Je pense que nous ne sommes pas encore à égalité avec Toyota, mais d'autres nouveautés arriveront vite au cours de la saison. J'espère que nous les rattraperons vite."