Adamo, avec humour : "Neuville et Ogier se mettent d'accord avant la Sardaigne"

Dani Sordo a empoché le rallye de Sardaigne, sixième manche de la saison WRC version 2020. L'Espagnol du team Hyundai a devancé son équipier Thierry Neuville et Sébastien Ogier, qui se sont livrés un somptueux duel. Malgré ses déboires en début d'épreuve, Ott Tanak, troisième pilote du team sud-coréen, a récolté les cinq unités dans la Power Stage.

"On réalise le doublé et je note qu'on a aussi gagné la catégorie R5. Je suis content, je pense qu'il y a 7 Hyundai dans les 14 premières positions. C'est un succès d'équipe, un résultat important pour le championnat des constructeurs. Ca nous permet de prendre la tête dans ce domaine. On a bien travaillé", a indiqué Andrea Adamo.

Et le patron du team Hyundai Motorsport de poursuivre avec humour : "Je pense qu'Ogier et Neuville se sont mis d'accord : chaque fois qu'ils viennent en Sardaigne, c'est la même chose, tout se joue dans la Power Stage. Neuville s'est replacé au championnat, mais l'écart reste grand. On va lutter tant que le championnat ne sera pas fini. Gérer des consignes dans la Power Stage, c'était trop compliqué au vu des écarts avec Sordo."