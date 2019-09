Adamo après l'erreur de Neuville : "Nous sommes fâchés, mais pas sur lui"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a apporté de nombreuses victoires à l’équipe sud-coréenne ces derniers mois, et c’est également essentiellement grâce à lui si Hyundai est actuellement en bagarre pour le titre constructeurs.

Souvent à la limite ces derniers mois avec une voiture généralement moins performante que la Toyota, le pilote belge a commis une petite erreur lourde de conséquences ce samedi matin. Écarté de la lutte à la victoire, TN a pris un petit coup au moral, mais pas question de l’accabler du côté de l’état-major de l’équipe Hyundai…

"Les erreurs, ça peut arriver, surtout quand on est à la limite, a souligné Andrea Adamo au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Turquie. Nous sommes fâchés, mais pas sur lui ! Nous aussi nous avons commis des erreurs pendant la saison. On ne va pas pointer quelqu’un du doigt ou faire l’addition des erreurs. On est ici pour comprendre comment s’améliorer tous ensemble, et pour gagner ensemble. N’oublions pas que nous sommes toujours devant les Toyota, qu’Andreas est troisième, Dani cinquième… J’ai l’impression que Citroën était supérieur à nous en termes de performance aujourd’hui, et peut-être que Thierry aurait pu être troisième ce soir. Il reste trois courses, la Power Stage demain… Moi, je m’arrête quand mathématiquement, on me dit que c’est impossible !"