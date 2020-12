Adamo après l'abandon de Neuville : "Je ne vais pas faire la fête, mais ça peut arriver"

L'équipe Hyundai Motorsport a perdu ce vendredi l'un de ses trois équipages capables de marquer des points pour tenter de décrocher un deuxième titre de Champion du Monde des Constructeurs consécutif.

Après l'abandon de Thierry Neuville, qui a noyé son moteur dans un gué quelques minutes après avoir endommagé sa suspension avant droit, le boss Andrea Adamo a fait le point au micro de la RTBF... et il n'était pas d'excellente humeur, comme en témoigne son langage très fleuri.

>> WRC Monza : Suivez l'évolution du rallye en direct

"Je ne vais pas faire la fête !, a souligné le toujours surprenant Andrea Adamo. Je n'ai rien de particulier à lui dire. Ce matin, il a fait une petite erreur, il a glissé comme tout le monde, je ne peux même pas appeler ça une "erreur". Quant à son abandon, quand tu es en bagarre pour le titre, ça peut arriver. Ce n'était pas le moment idéal, mais le sport automobile, c'est comme ça. Je ne leur donne pas de consignes particulières pendant un rallye comme celui-ci, on est là pour gagner. Je n'ai pas envie de leur casser les c*** en leur disant de faire attention à ça, ou d'autres c***** du genre. Je ne suis pas leur mère, je ne leur dis pas de faire attention quand il neige. Ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais quand t'y vas aussi fort, ça arrive de rencontrer des soucis. C'était une saison particulière, Thierry a eu des bons moments, comme quand il a gagné le Monte-Carlo, mais on a aussi commis des erreurs. J'espère que nous arriverons plus concentrés l'année prochaine."