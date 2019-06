2 points repris à Ogier, une voiture qui fonctionne : week-end positif pour Neuville

Ott Tanak, en tête depuis la 3e spéciale, a remporté dimanche le rallye du Portugal, septième épreuve du championnat du monde WRC devant Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Avec 142 unités, le Français reste leader du championnat, contre 140 points à Tanak et 132 à Neuville.

"J'aurais signé pour cette deuxième place, mais j'aurais préféré d'autres concurrents devant et derrière. Nous trois sur le podium, c'est un résultat qu'on va encore voir plusieurs fois durant l'année. C'était important de faire un bon rallye ici, surtout après notre sortie au Chili. On a pu reprendre deux points par rapport à Ogier au général, c'est pas mal. La voiture a bien fonctionné, donc c'est un week-end positif. Les Toyota ont été un bon cran au-dessus. Au niveau des constructeurs, malgré les soucis rencontrés par mes équipiers, on ne perd finalement que neuf points", a résumé le Belge à notre micro.

Et de conclure : "En Sardaigne, il faudra tout donner, comme on a fait ce week-end. On devra aussi se méfier de Tanak, même si c'est toujours Ogier en tête."