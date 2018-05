19 unités d'avance pour Neuville : "Marquer les esprits, c'était notre but !"

Thierry Neuville (Hyundai i20) a remporté le rallye du Portugal, 6e manche du Championnat du monde WRC, dimanche, à Fafe. Le pilote belge a devancé le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta) et le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta).

Neuville s'empare de la tête du championnat du monde au détriment du Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta), qui n'a pas marqué le moindre point (119 contre 100).

"C'est un magnifique week-end pour nous. Ca n'a pas été simple, mais on a montré une belle gestion. On a attaqué fort dans les longues spéciales samedi et on a fini le boulot aujourd'hui. Je me sentais très à l'aise, j'avais l'équipe derrière moi. Nicolas a fait un super boulot à mes côtés. Ensemble, on a mené la course parfaite. Marquer les esprits, c'était notre but. On a tenté notre chance dès qu'on a vu qu'il y avait une opportunité de remporter le rallye. Sordo a écopé d'une pénalité, sans quoi il aurait aussi été sur le podium. Cette année, c'est la régularité qui va faire la différence. On sait qu'il y aura encore des courses difficiles comme la Sardaigne ou la Finlande. Nous ne partons pas battus d'avance. On est optimiste, on y croit et on bosse tous les jours pour atteindre notre objectif", a précisé Neuville au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal.

Et son copilote Nicolas Gilsoul d'ajouter : "Ce week-end, la voiture nous a permis de faire la différence. Ce n'est jamais simple quand l'auto ne permet pas de se battre avec les autres. Notre expérience du terrain nous a permis de gérer malgré notre 2e position sur la route vendredi. On s'est retrouvé aux avant-postes en alliant vitesse et régularité. On a creusé l'écart samedi et on a été intelligent aujourd'hui. Pour gagner un championnat, il faut être régulier. C'est aussi très excitant de gagner des courses quand on est un compétiteur. Pour être régulier, il faudra accepter de se positionner quand nous ne pouvons pas gagner."