100% Sport : Neuville peut rêver de podium au Monte Carlo, le break surprise de Dumoulin et un retour décoiffant en athlé

100% : Neuville peut rêver de podium au Monte Carlo, le break surprise de Dumoulin et un retour... Le WRC est une nouvelle fois à l'honneur dans 100% Sport. Sébastien Ogier a repris la main au Monte Carlo, Thierry Neuville peut, lui, rêver du podium. Premier scratch pour Neuville et Wydaeghe Trois spéciales, trois vainqueurs et un classement modifié. La matinée a été animée au Monte Carl’ et marquée par l’abandon de Ott Tanak. Sébastien Ogier est de retour tout en haut du classement. Le duo Neuville-Wydaeghe continue, lui, son apprentissage. Il y a encore eu quelques maladies de jeunesse, mais surtout un tout premier scratch ! Neuville et son co-pilote grimpent à la 4e place à une poignée de secondes du podium. Pourront-t-ils dépasser Kalle Rovanperä et grimper sur la boîte ? C'est le sujet de notre sondage du jour. Break surprise pour Dumoulin Tom Dumoulin est aussi au centre de l'actu ce samedi. Le Néerlandais met sa carrière entre parenthèse. Il ne supporte plus la pression qui pèse sur ses épaules et a besoin d'un break. Il a pourtant dévoilé son programme et ses ambitions il y a moins de 48 heures. On vous parle aussi de la performance XXL de Vladimir Mihailovic sur les parquets belges, des transferts de Jordan Botaka et Jacob Bruun Larsen. On vous sert aussi une blague de bon goût faite à Ons Jabber, un retour décoiffant de Ziyah Holman dans un relais universitaire et une maman-marathonienne qui combine entraînement et baby-sitting.