100 départs pour Gilsoul en WRC : "C'est le top, il reste le Graal à aller chercher"

Thierry Neuville (Hyundai) va tenter de répéter ce week-end sa victoire de l'an dernier au rallye du Portugal mais va trouver sur sa route Ott Tanak, récent vainqueur du rallye du Chili, et Sébastien Ogier, leader du championnat WRC. A ses côtés, Neuville peut compter sur un centenaire...

"C'est mon 100e départ en WRC : le temps passe plus vite que je ne le pensais ! Je me sens toujours jeune, tout me semble pareil par rapport au début. C'est simplement un chiffre à mes yeux. Fatalement, ce milieu c'est le top. Il reste le Graal suprême à aller chercher. Le plus pesant, c'est le travail fastidieux durant les reconnaissances. Elles sont de plus en plus compactes, on a de moins en moins de temps. On se lève tôt, on termine très tard. Quand j'ai commencé, on disputait des rallyes en Belgique donc on les connaissait par coeur. On pouvait aller faire les reconnaissances à l'avance. Ici, il existe des règlements, on ne fait pas ce qu'on veut", a souri Nicolas Gilsoul (37 ans), copilote de Neuville, à notre micro.

Et d'ajouter : "Ce boulot correspond à mon caractère, j'ai pas mal de liberté pour préparer mes rallyes ou encore faire ma préparation physique. Je compte rester dans le milieu tant que je me sentirais compétent et à l'aise dans ce que je fais. Je ne sais pas quand je vais arrêter, je me sens encore pleinement épanoui. Je ne me sens pas encore au sommet de la montagne."

"La météo va être chaude, c'est parfait pour nous. On s'élance en 3e sur la route vendredi. La surface du rallye est particulière, la largeur des routes change aussi par endroits. Quand on gagne sur un terrain, on est beaucoup plus content d'y revenir", a conclu Gilsoul au sujet de l'épreuve portugaise.