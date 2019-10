Dani Sordo (Hyundai) est en tête du Rallye de Catalogne, 13e et avant-dernière manche de la saison, à la mi-journée du vendredi après les trois premières spéciales au programme.

Des spéciales qui ont déjà livré un verdict amer pour Sébastien Ogier. Victime d'un problème de direction assistée lors de l'ES2, le Français a cédé plus de 3 minutes au général et doit plus que probablement dire adieu à ses chances de titre. Il comptait un retard de 28 points sur Ott Tänak au départ du rallye.

L'Estonien peut désormais se concentrer sur son seul adversaire, Thierry Neuville (-41 points au championnat du monde). Le pilote belge a très bien négocié la 1ère spéciale et a signé le scratch sur la 2e. Il a continué à accroître son avance sur Tänak lors de la redoutable ES3 entre Fatarella et Vilalba (38.85 km) pour la porter à 6.5 secondes.

Sur cette spéciale, ses équipiers Sébastien Loeb et Dani Sordo ont sorti les crocs avec le Français qui a empoché le scratch et l'Espagnol qui a pris la 2e place devant Neuville.

Au classement après trois spéciales, c'est donc Sordo qui est en tête avec 1.0 sec. sur Neuville et 7.5 sur Tänak.