Vingt spéciales et 226,78 kilomètres contre le chrono au menu du Rallye du Condroz 2019

Rallye du Condroz 2017 : Victoire de Kris Princen - Rallye du Condroz 2017 - 06/11/2017 Kris Princen (Skoda Fabia R5) a remporté le Rallye du Condroz pour la 3e fois de sa carrière, mais c'est bien Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), pour qui une place dans le top 4 suffisait, qui est sacré champion de Belgique des rallyes à l'issue de cette 9e et dernière manche de la saison, dimanche à Wanze. Vincent Verschueren a terminé 3e en effet, à 42 secondes de Princen, et derrière le Néerlandais Kevin Abbring (Peugeot 208 R5), 2e à 27 secondes du vainqueur. Kris Princen avait pris la tête dès la mi-journée samedi pour ne plus quitter les avant-postes contrôlant la situation dimanche. C'est le troisième trophée du Limbourgeois sur les routes hesbignonnes après ses succès de 2005 et 2014. Pour Vincent Verschueren, 39 ans, c'est le premier titre national.