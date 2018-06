Thierry Neuville remporte le Rallye d'Ypres pour la 1ère fois, Verschueren 2e

Thierry Neuville (Hyundai R5) a remporté le Rallye d'Ypres pour la première fois de sa carrière samedi à l'issue des 23 étapes spéciales (ES) au programme. Le pilote germanophone, leader au championnat du monde WRC, a ainsi pris une revanche sur la précédente édition qui l'avait vu sortir de la route très tôt sur les routes flandriennes.

Thierry Neuville, avec son co-pilote traditionnel Nicolas Gilsoul, a cette fois largement dominé les débats s'imposant devant Vincent Verschueren (Skoda Fabia), qui conforte son statut de leader au classement du championnat de Belgique dont fait partie le Rallye d'Ypres (6e des 9 manches). Le prestigieux rendez-vous comptait également pour le championnat de Grande-Bretagne et le Tour européen (TER).

C'est la deuxième victoire de Thierry Neuville sur le sol belge après son succès à l'East Belgian Rally en 2014 avec une Hyundai i20 WRC.

Victorieux du Rallye de Wallonie et du Sezoensrally, Vincent Verschueren, champion de Belgique en titre, a terminé à moins d'une minute (40 secondes 40) de Thierry Neuville, qui ne disposait pas de la version WRC de sa Hyundai. Vincent Verschueren monte sur le podium à Ypres pour la troisième fois et conforte son avance au championnat de Belgique sur Kris Princen (Skoda Fabia), 3e à Ypres, à 49.10. Cédric Cherain (Skoda Fabia) termine 4e à 2:11.60 de Neuville. Sebastien Bedoret (Skoda Fabia) est 5e à 3:05.90, et Adrien Fernemont (Skoda Fabia), à 4:01.10, complètent un top 6 entièrement belge.

Samedi soir, Kevin Demaerschalck (Citroën C3 R5) avait du renoncer étant parti à la faute. Guillaume de Mévius (Peugeot 208 T16), victime d'un problème de radiateur, a été contraint à l'abandon aussi dans l'ES16.

Les six meilleurs résultats rentrent en ligne de compte pour le titre national. Le prochain rendez-vous du championnat de Belgique est prévu du 31 août au 1er septembre au Circuit des Flandres. Viendront ensuite l'East Belgian Rally le 29 septembre et le Rallye du Condroz (les 3 et 4 novembre).