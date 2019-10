Le championnat du monde des rallyes WRC débarque en Catalogne ce week-end pour affronter la 13e et avant-dernière manche de la saison. Dix-sept spéciales mêlant terre et asphalte sont au programme vendredi, samedi et dimanche pour un total de 325,56 km.

Ce vendredi, les pilotes seront surtout confrontés aux routes de terre avec quelques passages sur asphalte, surface qui sera omniprésente à partir de samedi. Sur les 129,7 km au programme ce vendredi et répartis en 6 spéciales, les 38,85km entre La Fatarella et Vilalba (à parcourir deux fois) feront certainement la différence. Pas uniquement car il s’agira de la spéciale la plus longue de l’épreuve mais aussi et surtout car l’alternance terre-asphalte s’annonce délicate à négocier.

Sébastien Ogier (212 points) et Thierry Neuville (199 points) ont de quoi mettre Ott Tänak (241 points) sous pression. Une bataille que nous vous proposons de suivre en direct commenté dès 9h20.