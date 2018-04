Stéphane Henrard vainqueur de la deuxième étape du Morocco Desert Challenge 2018

Stéphane Henrard (Dunbee) a remporté lundi la deuxième étape du Morocco Desert Challenge 2018, la plus longue, disputée sur la distance de 477 kilomètres entre Plage Blanche et Touzounine. le Français Duong Nguyen Khoa (KTM) a gagné en catégorie motos. Le Néerlandais Martin van den Brink (Renault) est le vainqueur du jour en camions.

Henrard, seulement 9e de la première étape, est remonté à la deuxième place du classement général, à 1:13 du Danois Jes Munk (Toyota). Jackie Loomans (Toyota) qui a terminé juste derrière Henrard, avance lui à la troisième place.

En motos les héros de dimanche ont également été ceux de lundi. Nguyen Khoa a en effet devancé d'une minute le Portugais Mario Patrao (KTM), qui conserve toutefois la tête du classement gnéral. Gilles Vanderweyen (KTM), à nouveau le meilleur Belge, a concédé une heure au lauréat. Il recule de la 4e à la 5e place du classement général.

Les Néaerlandais Martin van den Brink, Michel van den Brink et Wouter De Graaff (Renault) ont pris le pouvoir en camions. Ils se sont en effet largement imposés au terme de cette deuxième étape, et détrônent leur compatriote Van Kasteren.

L'étape de mardi se disputera sur la distance de 329 kilomètres entre Touzounine en The Dunes of the Jews.

Les classements après la 2e étape

Motos:

1. Mario Patrao (Por/KTM) en 8h11:21

2. Duong Nguyen Khoa (Fra/KTM) à 10:03

3. Maikel Smits (P-B/KTM) 16:45

4. David Wijnhoven (P-B/KTM) 1h07:29

5. Gilles Vanderweyen (BEL/KTM) 1h11:24

6. Olivier Scheen (BEL/KTM) 1h58:22

Autos:

1. Jes Munk/Rafal Marton (Dan/Toyota) en 7h22:56

2. Stéphane Henrard/Gatien Du Bois (BEL/Dunbee) à 1:13

3. Jackie Loomans/Frits Driesmans (BEL/Toyota) 1:44

4. Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (Por/Toyota) 1:48

5. Erwin Imschoot/Olivier Imschoot (BEL/Toyota) 10:14

6. Vincent Thijs/Tom De Leeuw (BEL/Toyota) 32:59

Camions:

1. Martin van Den Brink/Michel van Den Brink/Wouter De Graaff (P-B/Renault) en 7:08:14

2. Roeland Voerman/Simon Stubbs/Hugo Kupper (P-B/MAN) à 6:32

3. Alès Loprais/Lukas Janda/Ferran Marco Alcayna (Tch/Tatra) 20:02

...

7. Igor Bouwens/Ulrich Boerboom/Dave Berghmans (BEL/Iveco) 2u12:05

8. Paul Verheyden/Kurt Keysers/Raf Schildermans (BEL/Daf) 2u12:35

9. Christoph Stroo/Keoma Bouilion/Pieter-Jan Matthys (BEL/Daf)