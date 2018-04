Stéphane Henrard récidive et prend la tête du Morocco Desert Challenge

Stéphane Henrard et son navigateur Gatien Du Bois (Dunbee) ont remporté mardi la troisième étape du Morocco Desert Challenge 2018, disputée sur la distance de 329 kilomètres entre Touzounine et The Dunes of the Jews. Déjà vainqueurs de la deuxième étape lundi, ils réalisent une très bonne opération au classement général, dont ils prennent même la tête. Le Danois Jes Munk (Toyota), leader lundi soir, qui ne s'est classé que septième mardi, a en effet concédé 37 minutes au duo belge.

Henrard s'est imposé malgré une crevaison au km 120, et une faute de navigation dans les dunes.

Jackie Loomans (Toyota) qui ne s'est lui classé que neuvième, a perdu 43 minutes et recule à la quatrième place du classement général.

En catégorie motos la victoire est revenue au Néerlandais Maikel Smits (KTM), qui devient deuxième du classement général à 14:28 du Portugais Mario Patrao (KTM). Gilles Vanderweyen (KTM), troisième, remonte lui à la quatrième place.

Le Tchèque Ales Loprais (Tatra), vainqueur en catégorie camions, est le nouveau leader de l'épreuve. Van Den Brink (Renault) a perdu 45 minutes à la suite d'un problème à la roue avant droite.

L'étape de mercredi se disputera sur la distance de 397 kilomètres entre The Dunes of the Jews et Fezzou.

- Les classements après la 3e étape:

Motos:

1. Mario Patrao (Por/KTM) en 12h54:07

2. Maikel Smits (P-B/KTM) à 14:28

3. Duong Nguyen Khoa (Fra/KTM) 1h30:03

4. Gilles Vanderweyen (BEL/KTM) 2h13:04

5. Olivier Scheen (BEL/KTM) 3h17:27

...

10. De Rycker Tom (BEL/KTM) 4h49:26

Autos:

1. Stéphane Henrard - Gatien Du Bois (BEL/Dunbee) en 11h52:11

2. Paulo Ferreira - Jorge Monteiro (Por/Toyota) à 7:52

3. Jes Munk - Rafal Marton (Dan/Toyota) 34:10

4. Jackie Loomans - Frits Driesmans (BEL/Toyota) 48:28

...

9. Vincent Thijs - Tom De Leeuw (BEL/Toyota) 2h15:15

Camions:

1. Alès Loprais/Lukas Janda/Ferran Marco Alcayna (Tch/Esp/Tch/Tatra) en 11h47:43

2. Martin Van Den Brink - Michel Van Den Brink - Wouter De Graaff (P-B/Renault) à 19:02

3. Roeland Voerman/Simon Stubbs/Hugo Kupper (P-B/G-B/P-B/MAN) 51:28

4. Peter Versluis/Arthur Klein/Hugo Kupper (P-B/All//MAN) 1h52:07

5. Paul Verheyden/Kurt Keysers/Raf Schildermans (BEL/Daf) 2h37:12