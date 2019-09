Sébastien Bedoret remporte sa première victoire en BRC à l'Omloop van Vlaanderen

Sébastien Bedoret et son copilote Thomas Walbrecq (Skoda Fabia R5) ont remporté la soixantième édition de l'Omloop van Vlaanderen à Roulers samedi, septième des neuf manches du Championnat de Belgique des Rallyes.

Sébastien Bedoret a devancé Kevin Demarschalck (Ford Fiesta R5) de 12.1 secondes. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), troisième à 20.4 secondes, complète le podium. Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5) avait dominé l'épreuve avant de devoir abandonner samedi en raison d'un problème de transmission.

Un début d'incendie a aussi mis fin prématurément au rallye de Kris Princen (VW Polo R5), leader au championnat et vainqueur l'an dernier à Roulers.

Il s'agit pour Sébastien Bedoret, 23 ans, de sa première victoire dans ce championnat de Belgique. Au classement général, il revient à la deuxième place à 6 points de Kris Princen avec un gain de deux positions.

Il dépasse Cédric Cherain, non partant en Flandres, qui avait déjà fait une croix sur ses prétentions au titre et Adrian Fernémont. Le prochain rendez-vous est fixé à la fin du mois avec l'East Belgian Rallye le 28 septembre. Le Rallye du Condroz clôturera le programme le 2 novembre.