Retour progressif à la normale en WTCR et en rallye pour le RACB National Team, avec de l’ambition pour 2021

Le RACB National Team a dévoilé les grandes lignes de la saison 2021 pour ses différents représentants. En WTCR, Gilles Magnus visera la victoire sur une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Team Audi Sport. En rallye, Tom Rensonnet et Renaud Herman participeront, avec CRT Sport, au Renault Clio Trophy en Belgique et en France.

Après une drôle de saison 2020 liée à la pandémie, les choses devraient se rétablir progressivement dans les prochains mois. Ainsi, Gilles Magnus poursuivra son implication en WTCR après une année d’apprentissage. Toujours engagé sur une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Team Audi Sport, il sera l’équipier de l’expérimenté Fred Vervisch dont la voiture portera également les couleurs noir-jaune-rouge au sein de cette formation 100% belge.



"Je suis bien conscient de l’opportunité qui m’est offerte", explique celui qui fut champion rookie l’an dernier. "Me voici de nouveau dans une équipe belge sur une voiture compétitive et avec pour référence, l’un des meilleurs pilotes de la spécialité. Pour cette 2e année au plus haut niveau, je me dois d’être réaliste et ambitieux. Je suis bien conscient que ce championnat est très disputé. Au moins une dizaine de pilotes peuvent gagner le titre. D’un circuit à l’autre, on peut être très performant ou… à la rue. Par ailleurs, le calendrier de huit meetings passera par cinq pistes (dont les 3 en Asie) que je ne connais pas. Mais je veux poursuivre dans la dynamique entamée la saison dernière en signant des pôles, en grimpant sur le podium un maximum de fois. Mon objectif, c’est de remporter une course au moins. En cours de route, on fera le point. Qui sait… Peut-être reverra-t-on nos ambitions à la hausse ?"