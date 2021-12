Rallye : le RACB National Team à la recherche d’un équipage 100% féminin pour participer au Clio Trophy Belgium 2022

Chaque année, le RACB National Team recherche de jeunes talents pour intégrer sa filière. Mais pour la première fois, un équipage 100% féminin intégrera le RACB National Team pour la saison 2022.

Une pilote et une copilote seront sélectionnées sur base d’un concours en plusieurs étapes. Toutes les jeunes filles belges passionnées de rallye peuvent y participer à condition évidemment d’avoir le permis et d’être née entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2003.

"En sport, qu’il s’agisse de compétitions pour les amateurs ou au niveau professionnel, la présence féminine est de plus en plus importante", a indiqué Geoffroy Theunis, le General Manager du RNT. "Il est normal que l’automobilisme s’inscrive dans cette évolution. D’autant que par le passé, certaines pilotes ont marqué de leur talent la compétition. On pense en particulier à Michèle Mouton qui a remporté quatre rallyes mondiaux et est devenue vice-championne du monde en 1982. C’est la raison pour laquelle nous lançons une opération 100% féminine".