Nicolas Gilsoul de retour en rallye au Sanremo : "Me replonger dans le bain après cette rupture injustifiée"

La séparation entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul - WRC - Rallye de Monte-Carlo 2021 -... Coup de tonnerre dans le monde du rallye, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul se séparent à quelques jours du Monte Carlo. C’est via les réseaux sociaux que le pilote a annoncé le divorce. Une décision inattendue et brutale.