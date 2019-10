Neuville : "Une bonne matinée pour nous, on continue à y croire"

Thierry Neuville - © RTBF

Neuville: "Une bonne matinée, on continue à y croire" - WRC - Rallye de Catalogne - 25/10/2019 Thierry Neuville a bien négocié les trois premières spéciales du Rallye de Catalogne vendredi matin. Le pilote belge occupe le deuxième rang du général à une seconde de son équipier chez Hyundai Dani Sordo grâce au scratch enregistré sur l'ES2 et aux 3es temps signés sur l'ES1 et l'ES3. "Je suis satisfait de la matinée. La voiture allait bien et on était en confiance", a confié le pilote Hyundai à Olivier Gaspard. "Le choix de pneus était plutôt bon mais à la fin on était limite. Les spéciales ne devaient pas être beaucoup plus longues. Malgré tout on a réussi à attaquer et à faire de bons chronos", a ajouté Neuville qui s'attend à affronter un Ott Tänak coriace.