Neuville sur le volant RNT : "Une chance énorme, une occasion en or à saisir"

Le prochain volant du RACB National Team sera attribué à un(e) pilote de rallye, qui aura l'occasion de disputer la saison 2020 du Championnat de Belgique des Rallyes - dans la catégorie Junior BRC - au volant d'une Peugeot 208 R2.

Les jeunes Belges nés entre le 1er janvier 1993 et le 1er septembre 2001 qui veulent marcher sur les traces de Thierry Neuville ont l'occasion de s'inscrire sur le site officiel du RACB National Team pour tenter leur chance sur le simulateur du RACB en septembre prochain.

"C'est une toute belle initiative, une occasion en or qu'il faut saisir pour les jeunes. J'en ai profité à mes débuts. J'ai pu faire mes premiers pas grâce à la fédération belge de l'automobile en rallye et ensuite faire une belle carrière. C'est une chance énorme pour eux d'avoir cette initiative en Belgique. On aura l'occasion de faire rouler les jeunes sur des cross-cars, catégorie fortement mise en avant par le RACB. Un nouveau championnat vient de se créer en Belgique. Ce sont des voitures parfaites pour les jeunes afin de montrer leur talent", a détaillé Neuville à notre micro.