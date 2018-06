Neuville: "On voulait se faire plaisir et faire plaisir à nos fans"

Sorti de piste la saison dernière, Thierry Neuville avait à coeur de bien prester sur le Rallye d'Ypres cette saison. Et on peut dire que la mission est accomplie pour le pilote germanophone qui s'est imposé pour la première fois sur ces routes. "On avait une petite revanche à prendre par rapport à l'année passée et à toutes les années précédentes", a-t-il déclaré au micro d'Olivier Gaspard après son succès.

"Ça fait du bien de gagner ici et d'avoir l'opportunité de rouler devant nos fans. Des fans qui n'ont pas l'occasion de venir nous voir en WRC. Et puis tout ça pour une bonne cause car on a récolté des fonds pour une belle association. C'est donc une opération 100% réussie", a-t-il ajouté.

"Ce n'était pas évident de trouver un bon feeling avec la voiture que l'on connait très peu. Aujourd'hui c'était un peu mieux. On a pu gérer certains moments mais on voulait se faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs donc on a attaqué un peu de temps en temps."

Son copilote Nicolas Gilsoul était lui aussi très satisfait de cette victoire. "C'est un rêve de gosse! C'est le plus grand rallye en Belgique. C'est un rallye très exigeant et cela reste un très bon exercice pour préparer d'autres rallye du même genre. Pour le moment, on gagne et on est en confiance. On surfe sur cette vague."

Leader du championnat WRC, Neuville a désormais un gros mois pour préparer le Rallye Finlande prochaine manche au programme du championnat du monde. "D'ici là, on sera occupé avec des essais en Estonie pour préparer la Finlande. Je vais quand même essayer de trouver deux semaines pour faire un break."