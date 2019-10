Neuville : "On a une voiture compétitive, il y aura une belle bagarre"

C’est avec un retard de 41 points sur le leader Ott Tänak que Thierry Neuville se présente ce week-end sur le Rallye de Catalogne, 13e et avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes WRC. Le pilote belge n’a pas le choix, il doit attaquer et engranger un maximum de points pour empêcher l'Estonien d'être sacré à l'issue de cette épreuve particulière alliant routes de terre et asphalte.

C’est d’ailleurs ici en Catalogne que Neuville a fait ses grands débuts en championnat du monde. C’était en 2009. "J’étais ici avec une petite C2 R2 Max aux couleurs de la Belgique. C’était une chouette expérience. A l’époque, c’était encore un rallye pur asphalte. On avait fait un bon début puis l’alternateur nous a lâchés", se souvient le pilote Hyundai au micro d’Olivier Gaspard.

Neuville ne garde toutefois de grands souvenirs de cette localité où il n’est jamais parvenu à faire mieux que troisième (2016). "C’est un rallye qui ne nous a jamais vraiment réussi. Même si la pointe de vitesse a toujours été là. L’année passée on était sur le podium juste avant de crever dans la Power Stage. On a toujours connu des soucis à chaque fois qu’on était en lice pour un podium. On verra comment cela se passera cette année. On sera troisièmes sur la route, avec la pluie, j’espère que la position sur la route nous permettra de jouer la gagne."

L’alternance terre-asphalte qui attend les pilotes ne semble pas inquiéter outre mesure Neuville qui aurait toutefois préféré réaliser une reconnaissance par temps sec. "Le fait d’avoir de la terre et de l’asphalte sur un même rallye, c’est un beau challenge. C’est une difficulté en plus mais c’est quelque chose que j’apprécie énormément. On a l’habitude de changer lors des séances d’essais terre-asphalte donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. Je pense qu’un beau rallye nous attend et qu’il y aura une belle bagarre."

"Il y a deux objectifs ce week-end", a enchaîné le pilote belge. "Il faut finir devant Ott au championnat pilotes et au championnat constructeurs. On a très peu de choix. Il va falloir tout donner dès le début. On sait qu’on a une voiture compétitive et ça nous met en confiance."

Avant ce Rallye de Catalogne, Ott Tänak mène le bal au championnat pilotes avec 240 points contre 212 pour Sébastien Ogier et 199 pour Neuville. Au classement des constructeurs, c’est Hyundai qui est en tête avec 340 points soit huit de plus que Toyota. Citroën est 3e avec 278 points.