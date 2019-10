Neuville: "On a été parfait ici, il ne nous a pas manqué grand-chose pour le titre"

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont remporté le troisième rallye de leur saison dimanche en Catalogne mais cela n'a pas suffi à empêcher Ott Tänak de remporter le titre de champion du monde dès ce week-end.

"Félicitation à Tänak pour ce titre bien mérité. Il a bien exploité sa machine et il a été très très performant", s'est congratulé Neuville avant de commenter sa performance au micro d'Olivier Gaspard.

"On a fait un rallye parfait de notre côté. On n’a rien à se reprocher", a-t-il estimé avant de pointer les manquements qui l'ont empêché de rivaliser davantage avec Tänak cette saison.

"Il ne nous a pas manqué grand-chose. Le championnat était serré toute la saison et malheureusement on n’a pas pu retarder l’échéance jusqu’en Australie. Ca s’est mal passé au Chili, on a eu cet incident en Turquie .On a fait beaucoup de bons rallyes cette saison mais il y en a eu deux où on marque 0 point et c’est ceux-là qui font mal."

Avec quel objectif va se présenter Neuville en Australie dans trois semaines pour le premier Rallye? Le pilote belge répond: "La deuxième place au classement pilotes n'est pas vraiment un objectif. La victoire du rallye et le titre constructeurs sont nos priorités."

Nicolas Gilsoul est lui aussi très heureux de cette victoire même s'il ne peut pas s'empêcher de penser au titre pilotes. "Il y a une dualité dans cette victoire. D'un côté, on a fait une très belle performance tout au long du week-end et de l'autre le titre pilotes nous échappe. C'est étrange mais on va s'y faire."