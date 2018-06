Neuville : "Ne pas se faire surprendre et parvenir à trouver ses marques"

Leader du championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville débarque ce week-end au Rallye d’Ypres, comme l’an dernier.

"C’est un peu la suite de l’année passée où Hyundai Belgique-Luxembourg nous avait demandé de participer à cette épreuve. Il y a eu cette même demande cette année. J’ai accepté, à condition de le faire pour une bonne cause avec une association que nous avions décidé de soutenir. J’essaie aussi de rendre un peu au public belge, surtout pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’aller voir une manche du championnat du monde. Il y a énormément de fans, et de plus en plus. Pour eux, c’est une chouette occasion de venir nous supporter en Belgique", a précisé le Belge au micro de notre collègue RTBF Olivier Gaspard.

"C’est une épreuve compliquée, j’ai rarement eu un bon rallye ici. J’ai toutefois participé hors classement en 2013 et on aurait pu gagner le rallye. Quand j’étais plus jeune, j’ai connu des soucis mécaniques et des sorties de route. J’étais en tête et j’ai abandonné. On a toujours été rapide ici, ça c’est sympa. Notre objectif, c’est la victoire afin de porter haut les couleurs de Hyundai Belgique-Luxembourg et de démontrer le potentiel de la R5. Il y a beaucoup de concurrence, comme Bryan Bouffier, Kevin Abbring, Vincent Verschueren ou Kris Princen : ça risque d’être serré. On va essayer de rouler vite et de ne pas prendre trop de risques. On a très peu de connaissances de la voiture et des gommes, il ne faut pas se faire surprendre et parvenir à trouver ses marques", a aussi détaillé Neuville.