Neuville, heureux de rouler à Ypres et pour la bonne cause

Sur le toit l'année dernière, Thierry Neuville tient à prendre sa revanche au Rallye d'Ypres qui débute jeudi soir. Le pilote germanophone, leader au championnat du monde WRC, ne disposera certes pas de la version WRC de la Hyundai, mais il veut se montrer sur cette manche du championnat de Belgique qu'il n'a encore jamais gagnée.

"Rester sur la route, c'est déjà le plus important", a plaisanté Thierry Neuville avant le shakdown jeudi. L'an dernier, Neuville était parti assez vite à la faute, victime d'une sortie de route.

"Le parcours n'a en fait rien de très spécifique, mais le rythme est toujours très élevé. La version R5 est une voiture totalement différente de la WRC. Elle ne répond pas tout à fait de la même manière à notre style de conduite, il faut donc s'adapter."

Pour Hyundai, la présence de Neuville à Ypres est aussi un gros coup de pub. "On aimerait bien voir Thierry en tête, ses supporters aussi. Il n'est pas encore aussi connu en Flandres. Cela aiderait", a expliqué William Meerschaut, le directeur de la communication et des relations publiques chez Hyundai. "Il court en outre pour la bonne cause avec une voiture lettrée aux couleurs de la "Journée des Nez Rouges", organisée en Flandres."

Le shakedown jeudi permettra aux 15 premiers de choisir leur ordre de départ le lendemain. Vendredi et samedi, 23 étapes spéciales (ES) sont au programme pour un total de 278 kilomètres. L'arrivée de cette 54e édition est prévue samedi vers 22h00.

La Cité des chats accueille 31 voitures R5 pour un rendez-vous qui fait partie à la fois du Championnat de Belgique (6e des neuf manches), du Championnat de Grande Bretagne et du TER, Tour European Rallye.