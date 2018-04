Nasser Al-Attiyah remporte la troisième étape du Rallye du Qatar

Déjà vainqueur du prologue, Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) a remporté la troisième étape du Rallye du Qatar, 4e manche de la Coupe du monde des rallyes tout-terrain, vendredi. Deuxièmes de l'étape, Jakub Przygonski et Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) occupent la même place au général à 7h26 du leader Al-Attiyah. Vladimir Vassiliev (MINI John Coopers Countryman) ont terminé 3e et se retrouvent également troisièmes au classement.

La journée a très bien commencé pour Przygonski et Colsoul. Comme l'avait annoncé Colsoul jeudi, certains équipages ont été sanctionnés. Parmi ceux-ci, le leader Al-Attiyah a écopé de 15 minutes de pénalité pour avoir manqué un point de passage et de deux minutes supplémentaires pour excès de vitesse Du coup, Przygonski et Colsoul remportaient l'étape.

Lors de la troisième étape, Al-Attiyah et Mattieu Baumel ont remis les choses au point. "Malgré la pénalité, nous sommes restés concentrés et nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons vraiment poussé dans les 180 derniers kilomètres. A un moment donné, nous avons senti qu'il y avait un problème avec le pneu arrière droit, probablement à cause de la chaleur. Nous avons décidé de ne pas arrêtez et de continuez à rouler. Samedi, nous devons être au top dans les dunes et essayer de réaliser un bon temps."

Vasilyev a profité des pénalités de temps de Domzala (Toyota Hilux Overdrive) et Seiadan (Toyota Hilux Overdrive) pour se hisser à la troisième place avant le départ. Le Russe a passé une bonne journée et a augmenté son avance sur ses premiers poursuivants.

Ce samedi, il y a au programme une étape de 324,98 km dans les dunes.