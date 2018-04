Munk en route pour la victoire au Morocco Desert Challenge, deux Belges dans le top 5

Le Danois Jes Munk (Toyota), toujours leader, avait la victoire bien en vue au Morocco Desert Challenge qui s'achève dimanche. Samedi, la 7e étape entre Boudnib et Matarka sur 410km a été remportée par le Portugais Paulo Ferreira (Toyota) alors que Stéphane Henrard prenait la 3e place. Le pilote Dunbee occupait la 5e place au classement général, juste derrière Marc Lauwers (Can Am), 4e, avant la 8e et dernière spéciale dimanche entre Tendrara et Oujda sur 220km.

En motos, le dernier duel concerne le Néerlandais Maikel Smits (KTM) et le Portugais Mario Patrao (KTM), toujours confortable leader cependant malgré la victoire de Smits samedi. Premier belge, Gilles Vanderweyen (KTM) est 4e.

Autos:

1. Jes Munk/Rafal Marton (Dan/Toyota) 32h25:41.

2. Boris Vaculik/Martin Plechaty (Tch/Ford) 47:35.

3. Maik Willems/Robert van Pelt (P-B/Toyota) 2h53:58.

4. Marc Lauwers/Bob Beens (BEL/Can Am) 3h50:58.

5. Stéphane Henrard/Gatien Du Bois (BEL/Dunbee) 4:14:49.

6. Erwin Imschoot/Olivier Imschoot (BEL/Toyota) 4:33:02.

Motos:

1. Mario Patrao (Por/KTM) en 32h20:50.

2. Maikel Smits (P-B/KTM) à 1h09:13.

3. Duong Nguyen Khoa (Fra/KTM) 4h33:04.

4. Gilles Vanderweyen (BEL/KTM) 7h03:51.

5. Olivier Scheen (BEL/KTM) 8h30:56.

...

8. Jean-Louis Blanpain (BEL/KTM) 11h56:23.

Camions:

1. Alès Loprais/Lukas Janda/Ferran Marco Alcayna (Tch/Tatra) en 31h02:08.

2. Martin Van Den Brink/Michel Van Den Brink/Wouter De Graaff (P-B/Renault) à 26:35.

3. Paul Verheyden/Kurt Keysers/Raf Schildermans (BEL/Daf) 5h09:25.

...

10. Noel Essers/Johan Cooninx/Gert Bervoets (BEL/MAN) 10h44:38.

20. Christoph Stroo/Keoma Cooninx/Pieter-Jan Matthys (BEL/Daf) 67h49:25.

218. Igor Bouwens/Ulrich Boerboom/Dave Berghmans (BEL/Iveco) 69:37:58.



Belga