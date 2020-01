Meeke, Breen et Hirvonen veulent vaincre les animateurs du BRC aux Legend Boucles de Bastogne

Une fois encore, les Legend Boucles de Bastogne vont repousser bien des limites les 31 janvier, 1er et 2 février, en démontrant aux derniers sceptiques qu’un événement hors normes réservé aux voitures anciennes, c’est la formule idéale pour attirer du très beau monde au départ, et permettre au public de vivre un week-end tout simplement inoubliable…

"Je peux vous assurer qu’on s’est battu plus que jamais pour en arriver à un tel résultat, commente Pierre Delettre, l’organisateur. Depuis le choix de la date jusqu’aux derniers partenaires permettant de concrétiser l’un ou l’autre projet, on n’arrête pas ! Oh, bien sûr, il se trouvera toujours l’un ou l’autre pour regretter l’absence de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, par exemple. Mais il nous faut aussi composer avec les obligations contractuelles des stars du WRC. Thierry et Nico passeront nous dire bonjour durant le week-end, et nul doute qu’on les retrouvera en course lors d’une prochaine édition… Cela dit, nous pouvons et nous devons être fiers de l’affiche 2020, qui est tout simplement superbe. C’est bien simple, aucune autre épreuve sportive européenne sur la scène de l’historique ne fait aussi bien…"

Les pilotes de légende vont une fois encore se presser au portillon à Bastogne. Et la tête d’affiche internationale de ce millésime est triple, avec tout d’abord l’Irlandais Kris Meeke et son copilote Seb Marshall, qui ont la ferme intention de succéder à Thierry Neuville, Bryan Bouffier et Mikko Hirvonen au palmarès des Legend Boucles.

Vainqueurs de l’édition 2019 des Legend Boucles de Bastogne, Mikko Hirvonen et Jarno Ottman ont exprimé leur envie de remettre ce succès en jeu dans de bonnes conditions. Les Finlandais sont donc de retour, avec cette fois une Ford Escort MK2 issue de la structure DB-R de Laurent Berthet et Arnaud Degen.

Et si, au bout du compte, Kris Meeke et Mikko Hirvonen subissaient la loi d’une autre star issue du Mondial ? En guise de superbe cerise sur le gâteau, le Royal Automobile Club de Spa n’est pas peu fier d’accueillir un autre Irlandais, Craig Breen, et son copilote Paul Nagle, qui héritent d’une spectaculaire BMW M3 Groupe A. Certes, le coefficient de la bavaroise est moins favorable que celui des Escort MK2, mais le bolide est plus récent, et donc plus efficace.

Faut-il en conclure que cette année, les Belges devront se contenter des miettes du festin ? Sans doute pas !

La concurrence internationale devra en effet se méfier d’une poignée de jeunes loups faisant les beaux jours du Belgian Rally Championship. A commencer par le Champion 2019, Adrian Fernémont, copiloté par Samuel Maillen à bord de la Ford Escort MK2 de Christophe Devleeschauwer. Déjà sur le podium final l’an dernier, le duo a dans l’idée de gagner l’une ou l’autre place…

De Ford Escort MK2, il en sera aussi question pour Cédric Cherain, qui a loué pour l’occasion le bolide de Christian Delleuse, et dont le copilote Damien Withers sera plutôt inexpérimenté, ce qui n’a pas l’air de réfréner les ardeurs du désormais Verviétois.

Médaillé d’argent du dernier Rallye du Condroz, Guillaume de Mévius sera lui aussi de la partie en compagnie de Martijn Wydaeghe, ayant l’intention de faire un excellent usage de la Porsche 911 familiale.

Quant à Sébastien Bedoret, s’il a loupé le titre national de très peu en 2019, il sera présent au départ des Legend Boucles de Bastogne pour la première fois et pour se faire plaisir. Pilote officiel Skoda, il disposera en effet, toujours avec Thomas Walbrecq à ses côtés, d’une Skoda 130 Groupe B, petit bolide qui a écrit quelques belles pages de l’histoire des Boucles de Spa, ancêtre de l’épreuve actuelle.

Quant à Jean-Pierre Van de Wauwer, vainqueur des Legend Boucles de Spa 2012 en compagnie d’Eric Marnette, il connaît la recette pour briller à Bastogne. Son originale Lancia Beta Monte-Carlo Gr.4 a été bichonnée des centaines d’heures durant en vue de l’événement. Copiloté pour l’occasion par Greg Surinx, Vande entend frapper fort et bien dès le samedi… jour de ses 66 ans !

Parmi les traditions des Legend Boucles de Bastogne, on note la présence régulière de personnalités bien décidées à passer du bon temps. Pilote officiel Aston Martin Racing sur la scène de l’endurance, Maxime Martin ne manquerait pour rien au monde sa récréation annuelle en compagnie de son pote Kenny Dewolf, toujours avec l’Opel Kadett GT/E. Quant à Fred Bertrand, connu dans le monde entier sous l’appellation Krugger, il retrouvera le volant de sa diabolique VW Golf GTI de la première génération après avoir défrayé la chronique au Salon de l’Auto de Bruxelles avec sa dernière réalisation, sur quatre roues cette fois…