Loeb : "Priorité au championnat constructeurs"

Sébastien Loeb est venu prêter main-forte au team Hyundai ce week-end en Catalogne. Vainqueur à neuf reprises sur ce rallye (2005 à 2012 et 2018), le Français connaît les bonnes astuces pour ramener des points à son équipe, en tête du championnat constructeurs avec 8 longueurs d’avance sur Toyota.

"Quel est mon secret pour gagner ici ? Je n’en sais rien", a souri un Loeb plutôt modeste au micro d’Olivier Gaspard. "Ce n’était pas facile l’an dernier. On avait Tänak loin devant mais il a finalement crevé. Je n’avais pas fait beaucoup de meilleurs temps. J’ai toujours été régulier dans des conditions qui étaient compliquées.

Avant, j’avais une domination sur l’asphalte. Là maintenant, c’est un rallye mixte. Ce n’est plus tout à fait pareil. En réalité, je n’ai pas de secret mais si j’en trouve un j’essayerai de l’utiliser."

Même s’il a couru moins que ses adversaires cette saison, l’ancien champion du monde croit en ses chances sur cette épreuve. "Le feeling était plutôt bon en essai sur l’asphalte et sur la terre. Je n’ai pas le roulage que les autres ont mais je me sens plutôt bien. Je vais essayer de faire le mieux possible. Je ne sais pas encore ce que je peux espérer. Les conditions sur la terre seront difficiles le premier jour avec les pluies qu’on a eu."

S’il sait que l’objectif principal est de rassembler un maximum de points au championnat constructeurs, Loeb préfère ne pas y penser.

"La priorité c’est ça. Surtout pour moi et Dani qui ne nous battons pas pour le championnat pilote. Mais pour marquer des points il faut aller vite et faire de bons résultats donc le plus simple et de faire abstraction de ça et se concentrer sur le rallye."

Interrogé sur la bataille pour le titre pilotes, Loeb a affirmé qu’il croyait encore en les chances de Thierry Neuville malgré le retard de 41 points accusé par le pilote belge. "On sait qu’en rallye, ce n’est jamais fini avant la fin. Un abandon peut arriver très vite et à tout le monde", a-t-il rappelé.