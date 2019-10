Les 6 finalistes du RACB National Team Rally Challenge sont connus

Ils étaient près de 500, ils ne sont plus que 6.... Ce week-end, la deuxième phase du challenge organisé par le RACB dans le but de dénicher le prochain pilote destiné à marcher sur les traces de Thierry Neuville en championnat du monde des rallyes, s’est déroulée pas très loin de Francorchamps, sur la piste de Bernister.

Après une première sélection sur simulateur le mois dernier dans les locaux du RACB, les 50 meilleurs candidats se sont retrouvés à la Peugeot Driving Academy pour se départager. Au programme des tests au volant d’un voiture de série, tantôt sur terre, tantôt sur asphalte. Les concurrents ont multiplié les tours de piste sous une pluie battante, l’occasion pour les membres du jury de déjà repérer les plus véloces comme l’explique Marc Duez : "Les meilleurs sont les meilleurs avec n’importe quel type de véhicule. Avec quelques passages on peut déjà analyser leur sens des trajectoires, leur determination et leur sens de l’attaque. Néanmoins le niveau est relevé et le choix n’est pas évident. Tous peuvent envisager faire de la course automobile, nous avons juste essayé de sélectionner les plus talentueux."

Après quoi les candidats ont défilé devant le jury, les jeunes ont dû se montrer enthousiastes et faire part de leurs motivations. Pour Geoffroy Theunis, le chef d’orchestre de la sélection, un bon rallyman de nos jours ne doit pas avoir qu’un bon coup de volant: "Aujourd’hui pour y arriver il faut être un pilote complet. Bien sûr la pointe de vitesse est essentielle mais il faut aussi juger de leur motivation et de leur aptitude à intégrer une filière et représenter une marque."

Après 2 jours, le verdict est tombé, les heureux élus connus. 5 pilotes ont été retenus : Kremer Matis, Munster Charles, Peiffer Nicola, Rensonnet Tom et Verlinde Benoit. Ils seront rejoints par Grégoire Munster, le pilote le mieux classé en junior BRC cette saison. Tout ce petit monde se donnera rendez-vous fin du mois pour l’épreuve ultime, la Power Stage.

Les finalistes se départageront au volant de cross car et sous le regard de Thierry Neuville mais aussi à bord d’une véritable voiture de rallye. Le vainqueur intègrera le RACB National Team et se verra offrir une saison complète dans le Belgian Rally Championship 2020 au volant d’une Peugeot 208 R2.