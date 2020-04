Le Rallye d'Ypres, programmé fin juin, reporté à une date encore inconnue

Le Rallye d’Ypres, l’un des événements les plus importants du sport automobile dans notre pays et moment fort du Championnat de Belgique des Rallyes, n’aura pas lieu comme prévu les 25, 26 et 27 juin prochains, a annoncé ce mercredi le BRC.

Depuis la victoire de Ghislain de Mévius à l’Haspengouw il y a deux mois, le Championnat de Belgique des Rallyes est à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Les cinq épreuves qui devaient suivre l’Haspengouw ont été annulées ou reportées : le Spa Rally, reprogrammé en décembre, le TAC Rally, le Rallye de Wallonie, le Sezoensrally, et enfin, le Rallye d’Ypres.

Le prochain rallye au programme du BRC est actuellement l’Omloop van Vlaanderen, les 4 et 5 septembre.

"Il est impossible d’organiser un événement international majeur comme le Rallye d’Ypres avant l’été, peut-on lire sur le site officiel du Championnat de Belgique des Rallyes. Parce que la santé des participants, des employés et des spectateurs passe avant tout, l’organisateur a décidé de reporter son événement. Les négociations avec les fédérations, les villes et les communes vont bon train. Nous espérons être en mesure de communiquer une réponse définitive à tous les supporters et les participants dès la semaine prochaine."