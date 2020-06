Le RAC Spa lance les Legend Boucles Rallyshow & Rallycross à Mettet

Le Royal Automobile Club de Spa (RAC) a officialisé ce jeudi la toute première édition des Legend Boucles Rallyshow & Rallycross sur le circuit de Mettet les 1er et 2 août prochains.

Il s'agira de l'un des touts premiers évènements de sport automobile en Belgique depuis le début de la crise du COVID-19.

L'évènement sera assez varié puisque trois types d'activités seront au programme sur le Circuit Jules Tacheny. Tout d'abord le Rallyshow, compétition ouverte aux voitures de rallye construites jusqu'au 31 décembre 1990, et qui répondent donc à la réglementation des Legend Boucles de Bastogne. Après trois séries de "runs" chronométrés, les huits concurrents les plus rapides s'affronteront par deux dans des quarts de finale, demi-finales et finales.

Figurent également au programme les démonstrations du Rallycross Legends Show, réunissant des voitures ayant écrit l'histoire de la discipline. Mais aussi la compétition X-Cross Car, discipline d'accès vers le rallye et le rallycross.

L'évènement sera d'ailleurs autorisé à accueillir du public, même si le nombre dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. "Pour nous, il était impensable de proposer la première édition de ce rendez-vous à huis clos, sans le moindre spectateur", explique le patron du RAC Spa Pierre Delettre. "Encore fallait-il recevoir un feu vert des autorités pour être effectivement en mesure d'accueillir du public. Et savoir combien de visiteurs nous pourrons accepter le samedi et le dimanche. Ce chiffre - qui sera forcément limité -, nous ne sommes pas encore en mesure de l'officialiser."