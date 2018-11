Le Français Stéphane Lefebvre remporte le Rallye du Condroz, endeuillé samedi

Le Rallye du Condroz, 9ème et dernière manche du championnat de Belgique, a été remporté par le Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3 WRC) dimanche à l'issue de la dernière journée. Un résultat anecdotique qui passe après la tragique journée de samedi ayant vu l'accident mortel coûter la vie à Rik Van Lessen, co-pilote de Steve Matterne.

Sur le plan sportif, Lefebvre a devancé l'Andennais Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5) de 14.2 secondes. Cédric Cherain (Skoda Fabia R5) a pris la 3ème place sur le podium. Il fut l'un des pilotes à n'avoir pas roulé dans la spéciale qui a suivi celle où l'accident s'est produit.

BMA Autosport, l'équipe de Matterne, touché lui aux cervicales, et de Kris Princen, le champion de Belgique, s'était retirée de la course samedi après l'accident. Les organisateurs avaient décidé alors de laisser l'épreuve aller jusqu'à son terme. Il s'agissait du premier accident mortel dans une manche d'un championnat de Belgique depuis Bocholt en 2012. Roel Vrolix et son co-pilote Stef Winters étaient décédés lors de leur transfert à l'hôpital des suites d'une sortie de route. Leur Mitsubishi Lancer a terminé sa course contre un arbre avant de prendre feu.

Lefebvre est le deuxième Français a inscrire son nom au palmarès du Rallye du Condroz après Sébastien Loeb, victorieux en 2013.

Kris Princen, 44 ans, avait assuré déjà son deuxième titre de champion de Belgique, après celui de 1999, remportant son duel face à Vincent Verchueren, le tenant du titre.