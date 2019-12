Kris Princen vise le titre en 2020 au volant d'une Citroën DG Sport

Kris Princen disputera huit des neuf manches du championnat de Belgique des rallyes en 2020, et ce au volant d'une Citroën C3 R5 de DG Sport Competition, avec le soutien de Citroën Belux. Kris Princen et ses copilotes Peter Kaspers et Bram Eelbode partiront à la conquête d'un nouveau titre national.

"J'ai reçu une offre de DG Sport une semaine après le rallye du Condroz", poursuit le Limbourgeois, vainqueur de trois rallyes la saison dernière (Haspengouw, TAC, Sezoens) sur une VW Polo R5 de BMA. "Comme cette saison, je vais continuer avec Peter Kaspers et Bram Eelbode comme copilotes. Nous serons au départ de huit épreuves du championnat de Belgique, et chacun sera dans le baquet de copilote pour quatre rallyes. C'est la meilleure option, vu qu'aucun des deux ne peut s'engager pour une saison complète. Je disposerai d'une toute nouvelle voiture l'année prochaine. Je suis ravi de retravailler avec l'équipe de DG Sport", déclare Princen, qui avait déjà collaboré deux saisons durant avec DG Sport.

"Nous sommes vraiment très heureux de retrouver Kris et Peter en nos rangs", commente Alain Georges, responsable de DG Sport Competition. "En 2015 et 2016, notre collaboration avait été aussi fructueuse que sympathique, mais à l'époque, nous ne disposions tout simplement pas d'une voiture aussi performante que la Citroën C3 R5 aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier Citroën Racing pour son soutien, qui a rendu possible cette reprise de collaboration avec Princen et Kaspers. Inutile de dire qu'au sein de l'équipe DG Sport Compétition, nous sommes impatients que la saison BRC débute".

Le championnat de Belgique débutera le 29 février avec le Rally van Haspengouw.