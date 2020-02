Haspengouw Rally samedi : les frères Munster tatoués "rallye"

"On est né dedans. Papa a été pilote officiel en Belgique, explique Grégoire Munster l’aîné. On a toujours été bercé par la musique du rallye !" Le championnat de Belgique des rallyes débute samedi avec l’Haspengouw Rally à Landen (entre Hannut et St-Trond) et Grégoire fait déjà partie des favoris à 21 ans. 7 pilotes peuvent revendiquer la couronne 2020. Du jamais vu ! Adrian Fernémont remet son titre en jeu avec une nouvelle Skoda EVO 2020. Guillaume de Mevius et Kris Princen vont défendre les couleurs officielles de Citroën avec la dernière C3 R5. Sébastien Bedoret défendra ,lui, le pavillon officiel Skoda et tentera d’aller chercher un premier titre de champion de Belgique qui lui a échappé sur sortie de route (boueuse) dans la dernière spéciale du Condroz 2019 !

Vincent Verschueren aligne, lui, une nouvelle VW Polo R5. Ghislain de Mevius alignera une nouvelle Skoda et, enfin, Grégoire Munster débutera sa première campagne officielle en Belgique au plus haut niveau. Le fils aîné (21 ans) de l’ancien champion Bernard Munster sera soutenu officiellement par Hyundai et alignera la dernière évolution de la i20 R5.