Haspengouw Rally : revivez la première manche d'un championnat de Belgique 2020 explosif en 24 minutes

Le rallye de Hesbaye ('rally van Haspengouw') sonnait le début du championnat de Belgique des rallyes 2020 le week-end dernier. Une épreuve remportée par Ghislain de Mevius (Skoda Fabia R5) qui a ouvert son compteur de victoires sur le sol belge. Le fils de Grégoire de Mevius a devancé Kris Princen (Citroën C3 R5) de 25.3 secondes. Champion de Belgique en titre, Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5) a terminé 3e.



Revivez en un peu plus de 20 minutes la première des neuf manches du "BRC" (Belgian rally championship). Une cuvée 2020 explosive avec pas moins de cinq candidats au titre. Le championnat belge, qui n'a jamais proposé autant de prétendants à la couronne, vaudra la peine d'être suivi cette année, et cela tombe bien puisque la RTBF vous proposera un large résumé de chaque manche sur Auvio le mercredi suivant l'épreuve. Prochain rendez-vous les 14 et 15 mars pour le rallye de Spa.