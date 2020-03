Haspengouw Rally: glisses et sorties !

Voici une vidéo comme on les aime! En glisse et contre tout! Qu'est-ce qui distingue le rallye des autres disciplines automobiles? La science de l'improvisation! Pour conserver un maximum de vitesse dans les virages, les pilotes qui s'élançaient en premier sur les spéciales chronométrées de l'Haspengouw ont généreusement coupé dans les bas côtés! Leurs roues sont allées motricer dans l'herbe et la boue qui se sont vues projetées sur la route. Les équipages suivant sont arrivés et le festival de glisse a commencé!

Vous y ajouter des coulées d'eau, l'optimisme décuplés des pilotes qui veulent frapper un grand coup dès la première épreuve, des pneus froids, … Chapeau à Ghislain de Mevius qui y a décroché sa première grande victoire!