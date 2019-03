Guillaume De Ridder fait le grand saut vers le Championnat du Monde de Rallycross

Après deux saisons passées en RX2, l'antichambre du World RX, le pilote belge Guillaume De Ridder disputera la saison complète du Championnat du Monde de Rallycross en 2019. Le Nivellois, qui pilotera une Renault Clio R.S. RX GCK, sera le coéquipier du Français Cyril Raymond au sein de la GCK Academy du fantasque athlète français Guerlain Chicherit.

"Rejoindre la GCK Academy est une opportunité incroyable pour moi !, souligne Guillaume De Ridder dans le communiqué de l'équipe française. Être reconnu comme l’un des deux pilotes juniors représentant l’équipe est une fantastique reconnaissance. Cela fait de nombreuses années maintenant que je travaille si durement et que je donne tout ce que j’ai (parfois même plus que cela !) pour atteindre le plus haut niveau en sport automobile, c’est donc un rêve qui devient réalité ! Je voudrais remercier Guerlain Chicherit et toute l’équipe GCK pour l’occasion qu’ils me présentent, et je travaillerai encore plus dur pour leur montrer qu’ils ont fait le bon choix. Je suis extrêmement excité et impatient de commencer à travailler avec une équipe aussi professionnelle et ambitieuse !"

Le World RX, désormais orphelin des trois constructeurs qui luttaient pour la victoire ces dernières saisons (Volkswagen, Audi et Peugeot), de ses Champions du Monde et de ses "vedettes" (Sébastien Loeb, Petter Solberg, Johan Kristoffersson, Matias Ekström...), entamera sa mue en 2019.

Guillaume De Ridder, qui est également ingénieur motoriste chez... Renault dans la vie professionnelle, sera l'un des seize pilotes "permanents" candidats à la succession du Suédois Johan Kristoffersson, titré ces deux dernières années.

Guillaume De Ridder, vice-Champion en RX2 et vainqueur de plusieurs manches en 2018, débutera la saison début avril, à Abu Dhabi. Le World RX passera ensuite par Barcelone avant de débarquer pour la première fois sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui remplace celui de Mettet au calendrier.