Grégoire Munster (21 ans) s'impose en championnat de France des rallyes terre!

C’est l’un de nos meilleurs espoirs en rallye. Il est soutenu par Hyundai Belgique comme Thierry Neuville et, à seulement 21 ans, Grégoire Munster copiloté par Louis Louka connaît une ascension méthodique et météorique. Ce week-end, ils ont remporté le Rallye de Castine (Lot) comptant pour le championnat de France des Rallyes sur Terre. Aucun pilote étranger ne s’était imposé dans ce championnat très relevé depuis 2013 !

La bonne école !

"Avec le Covid, le calendrier est devenu très compact, explique Grégoire. On a déjà disputé cette saison la manche du championnat d’Europe en Létonie et puis celle du championnat du monde en Estonie comme Thierry Neuville. Mais, il s’agissait de deux rallyes sur terre avec des profils rapides et larges. On avait donc besoin de venir rouler en France sur des spéciales chronométrées plus techniques, étroites et cassantes. Il fallait trouver les bons réglages, et on y est parvenu !"

Grégoire connaît le principe très particulier de ce championnat pour y avoir déjà roulé deux fois en formule de promotion Peugeot 208 R2. C’est une très bonne école ! "C’est un format très compact, poursuit Grégoire Munster. On ne peut reconnaître le parcours qu’une seule fois le matin de la course. Les reconnaissances à 6 heures du matin sont limitées à 80 km/h et on doit les réaliser au volant de notre voiture de course. Pas évident pour mon copilote Louis Louka d’écrire les notes dans notre Hyundai R5 parce que ça secoue !"