Geoffrey Noël de Burlin veut être le 1er paraplégique à atteindre Dakar seul

Geoffrey Noël de Burlin est confronté à un immense défi: avec son Polaris, une sorte de buggy, il est le premier paraplégique à participer seul à l'Africa Eco Race, disputé du 7 au 19 janvier entre le Maroc et le Sénégal. Son objectif est d'atteindre Dakar.

"Dans le passé, j'ai participé au Morocco Desert Challenge. Je ne vais donc pas commencer cette aventure sans préparation", a expliqué Geoffrey Noël de Burlin, qui fêtera dimanche son 40e anniversaire

"En 2014, j'ai eu un accident pendant que je faisais du snowboard. Depuis, je suis paralysé à partir du bas-ventre et je ne peux plus bouger que les bras", a-t-il raconté. "J'aime les défis et je rêvais de faire le 'vieux Dakar'. Mon ambition est d'arriver au bout, bien que je ne compte pas trainer en chemin. Quand tu participes à une épreuve, tu dois aussi avoir envie et oser performer. C'est ce que je vais faire! Ne t'inquiètes pas, je ferai attention", a souri Noël de Burlin. "Le défi consiste à le faire seul. Je suis le premier paraplégique à oser relever ce défi en solo. La partie la plus difficile est le remplacement d'un pneu crevé ou d'une sangle. Quand tu es tout seul, ce n'est pas facile."