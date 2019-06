Freddy Loix veut se faire plaisir pour son retour sur les routes d'Ypres

Freddy Loix effectue à 48 ans un retour remarqué ce week-end lors du 55ème Rallye d'Ypres. Le vainqueur à douze reprises dans la ville des chats veut d'abord prendre du plaisir avec l'octuple Champion de Belgique des Rallyes Pieter Tsjoen à ses côtés. Ils s'aligneront sur la fiable Skoda Fabia R5.

Freddy Loix a remporté douze éditions du Rallye d'Ypres depuis 1996, mais fin 2016 le Limbourgeois a rangé son casque. Mais cette année, il est de retour. "Pas pour gagner. Nous voulons d'abord nous faire plaisir", a précisé Fast Freddy. Mais il n'a peut-être pas exprimé le fond de sa pensée. "Je ne pense pas que cela aille plus vite qu'il y a quelques années, mais le top s'est resserré. C'est un long rallye. On ne sait jamais où on finira si on est épargné par la malchance et les crevaisons."

Son élève Sébastien Bedoret peut tenter de défier le maître. "Mardi, nous sommes allés faire des tests ensemble", a-t-il confié. "C'est important de s'asseoir à côté de Freddy, de voir comment il procède et d'acquérir de l'expérience."

Il y a deux semaines, le jeune Wallon a gagné l'épreuve de préparation à Wervicq, devant Vincent Verschueren et Loix. "Nous avons certainement fait le plein de confiance. L'intention est d'être sur le podium."

Les principaux adversaires de Sébastien Bedoret et de Freddy Loix seront l'Irlandais Craig Breen (VW Polo), le Néerlandais vainqueur en 2016 Kevin Abbring (VW Polo), le champion de Belgique Kris Princen (VW Polo) et l'ancien champion Vincent Verschueren.