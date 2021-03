François Duval : vidéos de ses grandes premières en WRC

Il y a déjà 19 ans ! C’était le temps où la Belgique rêvait. Un jeune prodige premier belge champion du monde des rallyes ? Il venait d’avoir 21 ans. François Duval pétri de talent. Il commençait sa carrière en WRC au Rallye de Suède. 2002 l’année de son premier meilleur temps chrono en WRC à Chypre. 2003 l’année de son premier podium en Turquie. Il faudra cependant attendre 2005 en Australie pour qu’il devienne le premier belge à remporter un rallye du championnat du monde avec un troisième copilote différent. Sa seule victoire !

Premier rallye en WRC en Suède 2002

François Duval impressionnant dixième pour son premier rallye en WRC! © Tous droits réservés Février 2002, le jeune François Duval se voit confier une Focus WRC 2001 par le team officiel Ford "pour apprendre". Il est copiloté par le hutois Jean-Marc Fortin, aujourd’hui à la tête de la société de préparation Overdrive qui brille sur le Dakar. François Duval découvre la voiture, la neige, le pilotage avec les pneus à clous et la langue anglaise universelle qu’il ne maîtrise pas du tout ! Aujourd’hui, avec le recul, on constate la pression que le gamin – à l’époque – a dû ressentir. Les attentes des suiveurs belges qui voient en lui le premier champion du monde belge des rallyes sont énormes. "Interdiction de sortir de la route" c’est la consigne de Malcolm Wilson le team manager Ford (il l’est toujours aujourd’hui). Duval terminera à la dixième place. Sa carrière internationale est lancée ! Dans le reportage consacré au Rallye de Suède 2002 de l’émission Champion’s de la RTBF, on retrouve aussi un autre pilote belge, Freddy Loix qui roule avec un pied cassé ! Il occupe la quatrième place en fin de rallye lorsqu’il doit s’arrêter suspension cassée. On y découvre aussi Sébastien Loeb tout jeune, Harri Rovanpera le papa du jeune Kalle pilote officiel aujourd’hui chez Toyota, mais aussi les regrettés Colin McRae et Richard Burns.

François Duval WRC Suède 2002 - 25/03/2021 Le reportage de l'émission Champion's de la RTBF sur le premier rallye en WRC de François Duval.

Double première au WRC Chypre 2002

Le classement du premier scratch de François Duval! © Tous droits réservés A peine deux mois après ses débuts en WRC, François Duval va signer son premier meilleur temps scratch dès la deuxième spéciale du Rallye de Chypre. Il est vrai qu’il a bénéficié d’une excellente position de départ sur la piste. Mais ce chrono témoigne de son évolution aussi naturelle que météorique ! C’est une première et même une double première pour le jeune pilote belge puisqu’il prend dans la foulée la tête de l’épreuve ! Personne à cette période ne remet en question sa collaboration avec le copilote Jean-Marc Fortin. Dans le reportage consacré par l’émission Champion’s de la RTBF, vous constaterez que les pilotes belges – Duval, Loix, Thiry - ne seront pas épargnés par la malchance. Ils devront tous abandonner ! On y retrouve également un Colin McRae plus légendaire et plus McGyver que jamais. Il terminera l’épreuve au volant d’une Ford Focus ressemblant plus à un pick-up qu’une WRC !

François Duval WRC Chypre 2002 - 25/03/2021 Le reportage de l'émission Champion's de la RTBF au Rallye de Chypre 2002 au cours duquel le belge François Duval signe son premier temps scratch - meilleur temps chrono sur une épreuve spéciale - de sa jeune carrière.

Premier podium en Turquie 2003

Premier podium en WRC pour François Duval dès son premier rallye avec Stéphane Prévot! © Tous droits réservés François Duval dispute son premier rallye avec un nouveau copilote, l’expérimenté Stéphane Prévot. Le copilote est fréquemment celui qui endosse la responsabilité ingrate des désillusions. Fortin a sauté. Prévot débarque dans le siège éjectable. Il ne sera pas le dernier. Mais c’est une autre histoire. Souvent le début d’une aventure prend les allures d’un conte. Et cela se vérifie en cette fin février 2003 en Turquie ! Duval et Prévot vont monter sur le podium, le premier podium en WRC pour François Duval avec à la clé un nouveau meilleur temps scratch le troisième jour alors en pleine bagarre avec les champions du monde Carlos Sainz, Tommi Makinen et Colin McRae. Et c’est seulement son huitième départ avec une WRC. L’avenir est entre ses mains ! Dans notre archive reportage ci-dessous, on y découvre aussi la frustration de Sébastien Loeb qui doit abandonner sur panne d’essence en parcours de liaison suite à une erreur de son copilote Daniel Elena tout penaud. "On n’est pas des robots !" déclare-t-il. Tellement vrai ! On assiste au sauvetage mécanique d’Harri Rovanpera guidé par un ancien mécanicien belge Guy Delhez. Etonnant ! Enfin, on réalise la galère de Freddy Loix au volant d’une Hyundai à court de développement. Une autre époque !

Première victoire historique en Australie 2005

François Duval - Sven Smeets premier équipage 100% belge à remporter un rallye du championnat du monde © Tous droits réservés Lorsque Thierry Neuville gagne en WRC (13 victoires), ce n’est plus historique ! Il faut cependant se rappeler que, jusqu’en novembre 2005, aucun pilote belge n’était parvenu à réaliser cet exploit. Bruno Thiry était passé très près en Corse en 1995, Freddy Loix au Portugal l’année suivante, mais c’est François Duval qui ouvrira le compteur pour la seule et unique fois de sa carrière avec un nouveau copilote, Sven Smeets (ex-Freddy Loix). Mais ça, en 2005, on ne le sait pas encore ! La presse belge en fait des tonnes mais François se retrouvera sans volant officiel en 2006. Il devra attendre le rallye d’Allemagne 2007 pour remonter sur un podium du WRC (deuxième avec la Citroën Xsara privée du team belge Kronos). Il montera de nouveau sur le podium à deux reprises dans sa carrière, en Allemagne et en Corse en 2008. Sa seule et unique victoire, il va donc la construire en évitant les pièges du Rallye d’Australie. Loeb, Grönholm et Solberg seront piégés. Duval épargné ! François sera accueilli en véritable héros à l’aéroport de Zaventem par une nuée de supporters qui n’auraient jamais imaginé que cette victoire serait la dernière. François Duval aura disputé 84 WRC. Une seule victoire. 14 podiums. 55 meilleurs temps scratch.