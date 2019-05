François Duval se fait plaisir en rallycross : « Le rallye, je n'en ai plus trop envie »

Invité en dernière minute à participer à la manche belge du Championnat du Monde de Rallycross, François Duval, qui a découvert comme l’ensemble des participants Spa-Francorchamps en mode « World RX », s’est illustré lors des qualifications mais n’a pas réussi à se hisser au stade des demi-finales à cause notamment de problèmes techniques rencontrés dans deux des quatre courses disputées.

L’ancien pilote officiel Ford et Citroën, qui a été le premier Belge à s’imposer en WRC en 2005, n’envisage plus vraiment de disputer de rallyes, et préfère désormais se concentrer sur le rallycross.

Pourtant, c’est en spectateur que François Duval devait venir à Spa-Francorchamps ce week-end… Mais le forfait (pour, apparemment, un différend d'ordre financier) du Lituanien Rokas Baciuska, l’unique pilote de l’équipe lituanienne ESmotorsport en World RX, a redistribué les cartes.

« Cette participation au World RX de Spa-Francorchamps n'était pas du tout prévue, a précisé François Duval au micro de la RTBF. Quand on m'a prévenu il y a trois jours qu'un pilote ne pouvait pas rouler ici, j'ai directement accepté. J'avais déjà dans l'idée de rouler ici, puisque Mettet a disparu du calendrier, et je pense que cette voiture est au point, j'ai donc accepté l'invitation. »

« Je découvre cette voiture (la Skoda Fabia WRX, NDLR), a repris le pilote de Cul-des-Sarts. J'ai roulé la semaine dernière à Châteauroux en Championnat de France sur une Peugeot 208, et sur la pluie, comme ici, je n'étais pas à l'aise, alors que sur le sec on a gagné toutes les manches. Le rallye ? Je n'en ai plus trop envie. C'est long : les reconnaissances, les budgets sont énormes, cela prend aussi beaucoup de temps... Et le rallycross, c'est sympa ! J'ai décidé d'en faire deux ou trois cette année en France, il y en a d'ailleurs une course à Essay dans une semaine, ce n'est pas trop loin d'ici. Là, je me fais plaisir : il y a un beau plateau en France, et on roule même plus qu'en Championnat du Monde, c'est assez agréable ! »