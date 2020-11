ERC Hongrie : Andreas Mikkelsen s'impose devant un brillant Grégoire Munster

Andreas Mikkelsen a remporté dimanche le Rallye de Hongrie à bord de sa Skoda Fabia R5 lors de la quatrième des six manches du Championnat d'Europe des rallyes. Le Norvégien a terminé la course avec 1:32.02 d'avance sur le Belge Grégoire Munster (Hyundai i20 R5). C'est l'Espagnol Efrén Llarena avec sa Citroën C3 R5 qui a terminé troisième à 2:00.03.

Grâce à cette jolie deuxième place, Grégoire Munster grimpe à la deuxième place du championnat d'Europe derrière le Russe Alexey Lukyanuk (Citroën C3), qui conserve sa place de leader malgré une quatorzième place en Hongrie. Grégoire Munster a également terminé premier de la course juniors et s'empare donc de la tête du du championnat d'Europe juniors.

C'est la meilleure performance de la carrière de Grégoire Munster en Championnat d'Europe. Chez les juniors, sa victoire est la deuxième consécutive après le Rally Fafe Montelongo.

"Je suis très content de ce résultat. L'équipe BMA et mon co-pilote Louis Louka ont effectué un travail fantastique", a réagi Grégoire Munster après la course. "Samedi, on a vraiment poussé et dimanche, on se devait surtout de conduire de manière raisonnable afin d'assurer le résultat. Nous avons atteint notre objectif."

Son père, Bernard Munster, aussi team manager de BMA a vécu cette performance depuis le premier rang : "Je suis très fier de mon fils, sa course était un mix de vitesse et d'intelligence. Samedi, il a réalisé de bons chronos qui lui ont permis d'aller chercher le haut du classement. Dimanche, il a effectué une course très intelligente , tout en contrôle. C'est un parcours vicieux mais il n'a commis aucune erreur. "

La prochaine manche du Championnat d'Europe sera le rallye Islas Canarias, du 26 au 28 novembre, ensuite, le rallye de Spa clôturera le Championnat d'Europe les 12 et 13 décembre.