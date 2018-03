Deuxième victoire d'étape pour Alphand à Abu Dhabi, Colsoul 2e au général

Le Français Luc Alphand (Mini John Cooper Buggy) a remporté mercredi sa deuxième victoire d'étape au Abu Dhabi Desert Challenge. L'ancien vainqueur du Paris-Dakar (en 2006), déjà auteur du chrono le plus rapide lors de la première spéciale, a parcouru les 281 kilomètres de l'étape 3:42 plus vite que Jakub Przygonski et Tom Colsoul (Mini John Cooper Works).

Le Tchèque Martin Prokop (Ford F-150 Evo) conserve la tête du classement général après la 3e des cinq étapes. Mais l'ancien pilote de WRC ne compte plus "que" 8:40.2 d'avance sur le duo Przygonski-Colsoul, qui lui a en effet repris 1:50.

"On a bien roulé mais on a perdu 2 minutes en voulant secourir Cyril Despres, sans finalement jamais arriver jusqu'à lui", raconte Colsoul. "Mais on n'a aucun regret. Je pensais cependant qu'on roulerait plus vite, et qu'on reprendrait plus de temps à Prokop, pour lui mettre encore plus de pression. Mais on a encore deux étapes et 460 kilomètres de sables devant nous pour renverser la situation. Tout peut encore se produire..."

Le pilote local Khalid Al-Qassimi (Peugeot 3008 DKR) qui a perdu 40 minutes en changeant d'arbre de transmission, complète pourtant toujours le podium provisoire, mais à 46:54 du leader.

Alphand n'est plus en course pour la victoire finale à cause de problèmes de boîte, et surtout de la pénalité dont il a écopé lundi suite à l'arrêt volontaire pour réparation. Celle-ci a toutefois permis à l'ancien champion de ski alpin de gagner mardi.

La quatrième étape se disputera mercredi sur la distance de 244,5 km dans les dunes.

- Le classement général après la 3e étape:

1. Martin Prokop/David Pabiska (Tch/Ford F-150 Evo) en 11h01:12.9

2. Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Pol/BEL/Mini John Cooper) à 8:40.2

3. Khalid Al Qassimi/Xavier Panseri (EAU/Fra/Peugeot 3008 DKR) 45:54.2

4. Vladimir Vasilyev/K,Zhiltsov (Rus/Mini Cooper Countryman) 46:30.6

5. Cyril Despres/Steve Ravussin (Fra/Tch/Buggy Ford 2WD) 1h37:39.6