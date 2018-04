Des problèmes moteur coûtent la première place à Stéphane Henrard au Maroc Desert Challenge

Stéphane Henrard (Dunbee) n'est plus le leader du Maroc Desert Challenge. Mercredi, dans la quatrième étape de ce rallye-raid, le Belge a été confronté à des problèmes de moteur et n'a atteint la ligne d'arrivée qu'en 24e position après les 397 km entre Erg Chigaga et Fezzou. Le Portugais Paulo Ferreira (Toyota) a pris la tête. Il est le quatrième leader en autant de jours.

Henrard a perdu près de une heure et demie et se retrouve 4e à 1h03:24 de Ferreira.

La 5e étape mènera la caravane de Fezzou à Merzouga après une étape de 298 km.

- Classements à l'issue de la 4e étape:

Motos:

1. Mario Patrao (Por/KTM) en 18:03:06

2. Maikel Smits (P-B/KTM) à 7:43

3. Duong Nguyen Khoa (Fra/KTM) 2:10:03

4. Gilles Vanderweyen (Bel/KTM) 3:39:21

5. Laurent Weibel (Fra/KTM) 4:44:46

6. Olivier Scheen (Bel/KTM) 4:51:44

10. Jean-Louis Blanpain (Bel/KTM) 7:06:59

Autos:

1. Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (Por/Toyota) en 17h28:26

2. Jes Munk/Rafal Marton (Den/Toyota) à 13:25

3. Patrick Martin/Lucas Martin (Fra/Mercedes) 34:25

4. Stéphane Henrard/Gatien Du Bois (Bel/Dunbee) 1h03:24

9. Vincent Thijs/Tom De Leeuw (Bel/Toyota) 2h39:43

10. Marc Lauwers/Bob Beens (Bel/Can Am) 2h54:16

39. Jackie Loomans/Frits Driesmans (Bel/Toyota) 73h22:13

Camions:

1. Alès Loprais/Lukas Janda/Ferran Marco Alcayna (Tch/Tatra) en 17h00:13

2. Martin Van Den Brink/Michel Van Den Brink/Wouter De Graaff (P-B/Renault) à 34:47

3. Paul Verheyden/Kurt Keysers/Raf Schildermans (Bel/Daf) 3h14:19

...

8. Igor Bouwens/Ulrich Boerboom/Dave Berghmans (Bel/Iveco) 4h56:38

11. Noel Essers/Johan Cooninx/Gert Bervoets (Bel/MAN) 6h24:02