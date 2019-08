De Mevius veut "accumuler de l’expérience" pour ses débuts au Rallye d’Allemagne

Guillaume de Mevius et Martijn Wydaeghe (Citroen C3 R5) prendront part au Rallye d’Allemagne dès jeudi pour effectuer leur 5e apparition de la saison au championnat du monde WRC. A Monte-Carlo, De Mevius était parti à la faute lors de la dernière journée alors qu’il luttait pour un top-10. En Corse (19e), au Portugal (17e) et en Sardaigne (34e) il était en revanche parvenu à rallier l’arrivée.

Ce sera une nouvelle fois son objectif sur l’épreuve allemande qu’il n’a encore jamais affrontée. "Mon co-pilote Martijn a déjà roulé une fois ici mais pour moi c’est la première fois", a-t-il expliqué mardi. "Les spéciales ne sont pas uniquement proches de la Belgique, leurs routes ressemblent aussi aux routes belges. Ce ne sera pas facile d’obtenir un bon résultat ici car la concurrence est forte. Je me présenterai donc avec la même ambition que sur les autres rallyes : accumuler de l’expérience, disputer une course intelligente et rallier l’arrivée."